Правда об обстоятельствах сбития 17 июля 2014 года самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17 является катастрофой для высшего руководства России. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, выступая на пресс-конференции Объединенной следственной группы по расследованию сбития МН17, сообщает пресс-центр СБУ.

По информации ОСГ, органам власти России было известно об использовании оружия ВС РФ на востоке Украины для сбития «Боинга».

По словам Грицака, СБУ скрупулезно восстановила маршрут перевозки использованной для преступления военной установки «Бук» с территории Российской Федерации на восток Украины.

Служба также передала международной следственной группе большое количество данных, имеющих значение по делу. В том числе и перехват телефонных разговоров террористов и связанных с ними лиц, что позволило идентифицировать более ста из них.

«Россия не заинтересована в содействии объективному расследованию этого преступления и всяческим образом пытается дискредитировать усилия Украины и Объединенной следственной группы по установлению истины», – подчеркнул глава СБУ.

Грицак отметил, что «на самом деле Россия знает гораздо больше, чем говорит». «Обнародование представителями РФ правдивой информации об обстоятельствах сбития самолета не просто не выгодно России, но является катастрофическим для высшего руководства этого государства. Обращаюсь ко всем гражданам РФ и Украины: мы гарантируем полную безопасность в рамках специальной программы защиты свидетелей всем, кто готов дать показания по этому ужасному преступлению. Еще раз подчеркиваю, что Россия должна немедленно начать выполнять все нормы международного права и передать следователям ОСГ полную информацию», – подытожил он.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.