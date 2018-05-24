В столичных аэропортах сотрудники Госпогранслужбы будут встречать болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА в стиле «Реал Мадрид» и «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В пятницу, 25 мая, профессиональные визажисты начнут наносить на лицо пограничников, которые задействованы в оформлении гостей чемпионата 25 и 26 мая, цвета футбольных клубов. После этого сотрудники пограничного ведомства выйдут на линию паспортного контроля для встречи пассажиров авиационных рейсов, прибывающих в Украину», - говорится в сообщении.

Ранее главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА, Андрей Мирошниченко рассказал, что болельщиков во время финала ЛЧ УЕФА в «Борисполе» встретят полицейские с разрисованными в цвета команд лицами.

Руководитель столичного главка Андрей Крищенко заявил, что полицейским это ни к чему.

Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудут около 50 тысяч гостей.