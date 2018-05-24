также в разделеОбщество
Из пиратского плена освобождены 6 украинских моряков 17
Порошенко открыл Бескидский тоннель 54
На месте уничтоженного памятника УПА в Грушовичах начинаются раскопки 20
СНБО на три года запретил РИА Новости Украина 21
Следствие: Самолет MH17 сбили из «Бука» российской 53-й бригады 54
РФ обвинила задержанных в Азовском море украинцев в браконьерстве 43
В Москве арестовали «экс-мэра» Ялты 54
Контрабанда от Chanel: На КПВВ «Марьинка» изъяли сумочки на полмиллиона 24
Следком РФ завел еще два дела на украинских военных 43
Сына подозреваемого в убийстве Ноздровской оставили за решеткой 29
Российские хакеры заразили 500 тысяч устройств по миру, готовясь к атаке на Украину 93
23 мая. Картина дня 67
Человечеству предсказали скорое тотальное ожирение 55
Отравления в школах: Киберполиция взялась за соцсети 42
«Борисполь» собирается в 2019 году открыть еще один терминал 42
Из Румынии до Черновцов хотят проложить узкую ж/д колею 57
Князев требует наказать напавших на табор ромов под Тернополем 38
Прокуратура возбудила дело из-за экоцида в «ДНР» 43

В столичных аэропортах сотрудники Госпогранслужбы будут встречать болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА в стиле «Реал Мадрид» и «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В пятницу, 25 мая, профессиональные визажисты начнут наносить на лицо пограничников, которые задействованы в оформлении гостей чемпионата 25 и 26 мая, цвета футбольных клубов. После этого сотрудники пограничного ведомства выйдут на линию паспортного контроля для встречи пассажиров авиационных рейсов, прибывающих в Украину», - говорится в сообщении.

Ранее главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА, Андрей Мирошниченко рассказал, что болельщиков во время финала ЛЧ УЕФА в «Борисполе» встретят полицейские с разрисованными в цвета команд лицами.

Руководитель столичного главка Андрей Крищенко заявил, что полицейским это ни к чему.

Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудут около 50 тысяч гостей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

128
Теги