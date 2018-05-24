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В селе Ольховец Черкасской области во дворе усадьбы-музея в ночь на 23 мая разрушили памятник лидеру Народного Руха Украины Вячеславу Чорновилу.

Об этом сообщил его сын Тарас Черновил.

Злоумышленники спилили и похитили бронзовый бюст.

При этом политик заявил, что для похищения не было никаких препятствий, поскольку территория музея не охраняется.

«Бюст же спилили просто и беспрепятственно, потому что музей не охраняется. Вообще! Для этого ничего не предусмотрено. То, что не обчистили мемориальную часть, то только потому, что для воров там вообще ничего интересного нет, наверно, приходили раньше, присматривались», - написал он.

По словам Чорновила, работают в музее только три человека: директор и две женщины, которые одновременно и убирают, и территорию удерживают в надлежащем состоянии (это же сельская усадьба, там и в земле надо покопаться, чтобы все сорняком не заросло), и экскурсии проводят.

«Такой единственный музей человека, который должен стать значительным центром просвещения, осмысления нашей национальной сущности», - возмутился политик.  

 
ForUm

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