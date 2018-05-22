Полиция в Киеве во время финала Лиги чемпионов УЕФА не будет нести службу с разрисованными в цвета команд лицами. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель столичного главка Андрей Крищенко, передает 112.Украина.

«Мы обдумывали этот вариант, но пришли к выводу, что полицейским это ни к чему. Возможно, у нашей «полиции диалога» будут какие-то шевроны, для быстрого налаживания коммуникации с болельщиками, но точно не будут разрисованы лица. Полиция будет охранять общественный порядок и нести службу в форменной одежде», - сказал Крищенко.

Ранее главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА, Андрей Мирошниченко рассказал, что болельщиков во время финала ЛЧ УЕФА в «Борисполе» встретят полицейские с разрисованными в цвета команд лицами.

Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудут около 50 тысяч гостей.