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Сотрудники Нацполиции и пограничники, которые будут встречать болельщиков на время финала Лиги чемпионов УЕФА, разрисуют свои лица в цвета флагов «Реал Мадрида» и «Ливерпуля».

Об этом сказал советник заместителя председателя КГГА, главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд сезона 2017/2018 в Киеве, Андрей Мирошниченко на брифинге, передает Укринформ.

«Мы подготовили несколько сюрпризов для всех болельщиков. Например, полиция в «Борисполе» и пограничники будут встречать болельщиков с лицами, раскрашенными в цвета флагов двух команд. Мы хотим показать, что у нас есть власть, сила, правоохранители, что они невероятно дружеские и с радостью встречают всех наших гостей», - сказал Мирошниченко.

Финал мужской Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».

Решающий поединок женской Лиги чемпионов пройдет в Киеве 24 мая на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Официальную фан-зону под названием «Поселок чемпиона» обустраивают на Крещатике (от ЦУМа до улицы Городецкого). Она будет вмещать до 20 тысяч человек ежедневно. Здесь будут проводиться все мероприятия от УЕФА. Можно будет зайти даже в музей Лиги чемпионов, а 25 мая состоится «матч звезд».

Однодневную фан-зону хотят обустроить и на Контрактовой площади. Еще две фан-зоны для болельщиков команд, которые сойдутся в финальном поединке, разместят в парке Шевченко и на площадке перед Дворцом «Украина».
ForUm

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