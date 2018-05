Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия в своем первом появлении перед камерой после того как она и ее отец были отравлены в английском Солсбери, сказала, что ей очень повезло остаться в живых после покушения.

«Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации», - рассказала она в интервью Рейтер, передает Русская служба ВВС.

Exclusive: Yulia Skripal, who was poisoned along with her father Sergei in the UK in March, tells @Reuters she wants to return to her country https://t.co/YYmAwZX9QK pic.twitter.com/ree9Df8NcF