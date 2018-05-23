Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия в своем первом появлении перед камерой после того как она и ее отец были отравлены в английском Солсбери, сказала, что ей очень повезло остаться в живых после покушения.

«Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации», - рассказала она в интервью Рейтер, передает Русская служба ВВС.

Exclusive: Yulia Skripal, who was poisoned along with her father Sergei in the UK in March, tells @Reuters she wants to return to her country https://t.co/YYmAwZX9QK pic.twitter.com/ree9Df8NcF — Reuters Top News (@Reuters) 23 мая 2018 г.





По словам Скрипаль, процесс выздоровления был очень медленным и болезненным: «Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Я благодарна всем замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, место, которое стало мне очень близким».

«Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, - рассказала Юлия. - Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну».

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место. Сообщалось, что она не желает общаться с прессой и не планирует в ближайшее время никаких интервью или пресс-конференций.

Ее отец, 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, был выписан из больницы на прошлой неделе.

Как говорит Скрипаль, она решила прервать свою реабилитацию и сделать короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов.

«Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться», - сказала она.

«Как я говорила в предыдущем заявлении, никто не должен и не может говорить за нас кроме нас самих. Я хотела еще раз поблагодарить всех людей, оказавших мне помощь и поддержку в это сложный период моей жизни. Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца. Спасибо за внимание», - завершила она.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.