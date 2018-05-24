В апреле 2018 года промышленное производство выросло на 3,0% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 3,0% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2017 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом по отношению к марту в апреле промышленное производство сократилось на 5%, а с учетом сезонного фактора – на 0,6%.

В январе-апреле 2018 года по сравнению с январем-апрелем 2017 года промпроизводство выросло на 2,6%.

Напомним, в марте 2018 года промышленное производство выросло на 1% по сравнению с мартом 2017 года.