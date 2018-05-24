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Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Ростенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 июля», - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева. Он обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

По данным ряда СМИ, задержание Ростенко связано с выделением земельных участков под строительство объектов.  
ForUm

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