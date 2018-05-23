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В период с 22 по 23 мая стоимость сжиженного газа на заправках в Украине продолжила рост на 10-50 коп./л

Об этом сообщает «Нефтерынок», ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на станциях оператора OKKO стоимость сжиженного газа выросла на 10 коп./л, до 13,79 грн/л. Отметим, что по состоянию на 23 мая 2018, это максимальная цена LPG в Киеве.

Кроме того, стоимость сжиженного газа выросла в сети запорожского оператора ZOG – на 15 коп./л, до 13,40 грн/л. Также, в Харьковской и Полтавской областях цены на LPG выросли в сети АЗС «Татнефть-АЗС-Украина» – на 18 коп./л, до 13,14 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 23 мая средняя розничная цена сжиженного газа в Украине достигла 13,12 грн/л.

Напомним, в августе 2017 года цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л. 

Однако во второй половине сентября 2017 года цены упали ниже 13 гривен.

Антимонопольный комитет Украины подозревает в сговоре три сети автозаправочных станций в период августовского роста цен на сжиженный газ. 

 
ForUm

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