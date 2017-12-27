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Антимонопольный комитет Украины подозревает в сговоре три сети автозаправочных станций в период августовского роста цен на сжиженный газ. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что в связи со значительным ростом в августе 2017 цен на сжиженный газ в качестве моторного топлива 4 сентября  Комитет начал дело по наличию признаков нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий.

При рассмотрении дела проведено 10 внеплановых выездных проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на соответствующем рынке.

Кроме того, направлены требования о предоставлении информации 72 субъектам хозяйствования и органов власти, консалтинговых агентств, торговых бирж и т.п.

По состоянию на 20 декабря 2017 информация на такие требования поступила частично, однако АМКУ уже проанализирован значительный объем информации.

«Проработанная информация свидетельствует о наличии в действиях определенных субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке сжиженного газа, признаков нарушения, предусмотренного частью первой статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования», - говорится в сообщении.

Как следствие, 26 декабря 2017 привлечено в качестве ответчиков по делу семь юридических лиц, входящих в группу «НАДЕЖДА», три юридических лица, входящие в группу «WOG» и два юридических лица, входящие в группу «ОККО».

Поскольку информация от участников рынка еще продолжает поступать, и ее анализ продолжается – перечень ответчиков может быть расширен, отметили в АМКУ.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку.

Президент Петр Порошенко заявил, что во второй половине сентября цены на сжиженный газ должны быть снижены.
ForUm

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