В Киеве 21 сентября цена автогаза в некоторых сетях опустилась ниже 13 грн/л. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на «Авантаж» газ подешевел на 40 коп./л до 12,95 грн/т, UPG в Киеве продает газ по 12,80 грн/л. Средняя же цена по стране с 20 по 21 сентября опустилась на 10 коп./л до 14,34 грн/л, сообщает enkorr.

Большинство операторов – AMIC, Shell, OKKO, WOG, «Автотранс», «Овис» – опустили цены в пределах 3-15 коп./л. На 20-25 коп./л подешевел газ на KLO и SOCAR, «Параллели».

Накануне на аукционе «Укргаздобычи» СУГ подешевел до 17 540 грн/т. К падению цены на аукционе привел мощный избыток ресурса, сформировавшийся на рынке в середине сентября. «Базы залиты. Цены иногда валятся быстрее, чем росли в августе», – отмечал в беседе с enkorr участник торгов.

Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину – сжиженный газ – подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 11% (на 1,7 грн/л).

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручилпрофильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.

Кабмин прогнозирует, что розничные цены на автогаз могут снизиться после пикового периода их роста во второй половине августа и последующего снижения оптовой стоимости этого вида топлива до 12,2 грн за литр.