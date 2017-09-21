также в разделеСтолица
На крыше столичной многоэтажки прогремел взрыв, есть пострадавшие 9
В Киеве фура раздавила женщину 75
Киевсовет создал муниципальную охрану 24
В Киеве под колесами трамвая погибли мать с ребенком 302
Сильный ливень затопил улицы Киева 83
Киевсовет поддержал переименование «Петровки» 58
Крымчак вышел из СИЗО под залог 37
НАПК проверит полет Кличко со столичными застройщиками 121
В Киеве неизвестные в балаклавах избили и расстреляли мужчину 100
Обокравшего суд полицейского оштрафовали и амнистировали 28
Кличко после трагедии в Одессе поручил проверить киевские школы 41
В Киеве побит температурный рекорд 41
В Киеве мошенники выманили у иностранца $500 тысяч 350
У пассажира киевского метро изъяли гранату и дымовые шашки 41
Крымчака арестовали с альтернативой залога 49
СБУ предупредила в Киеве акцию «матерей участников АТО» 80
Чуда не произошло: Парень, выбравшийся из горящего авто в Киеве, умер в больнице 83
В Киеве с 15 по 18 сентября перекроют Крещатик 43

В Киеве 21 сентября цена автогаза в некоторых сетях опустилась ниже 13 грн/л. Об этом  сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на «Авантаж» газ подешевел на 40 коп./л до 12,95 грн/т, UPG в Киеве продает газ по 12,80 грн/л. Средняя же цена по стране с 20 по 21 сентября опустилась на 10 коп./л до 14,34 грн/л, сообщает enkorr.

Большинство операторов – AMIC, Shell, OKKO, WOG, «Автотранс», «Овис» – опустили  цены в пределах 3-15 коп./л. На 20-25 коп./л подешевел газ на KLO и SOCAR, «Параллели».

Накануне на аукционе «Укргаздобычи» СУГ подешевел до 17 540 грн/т. К падению цены на аукционе привел мощный избыток ресурса, сформировавшийся на рынке в середине сентября. «Базы залиты. Цены иногда валятся быстрее, чем росли в августе», – отмечал в беседе с enkorr участник торгов.

Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину – сжиженный газ – подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 11% (на 1,7 грн/л).

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручилпрофильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.

Кабмин прогнозирует, что розничные цены на автогаз могут снизиться после пикового периода их роста во второй половине августа и последующего снижения оптовой стоимости этого вида топлива до 12,2 грн за литр. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги