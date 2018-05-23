Госсекретарь США Майк Помпео заявляет о продолжении подготовки к встрече лидеров США и Северной Кореи, сообщает Голос Америки.

«Я не возьмусь предсказывать, состоится в итоге эта встреча или нет. Могу лишь заверить, что, если она произойдет, мы к ней готовы», – заявил онво вторник на брифинге в Госдепартаменте.

«Председатель Ким попросил об этой встрече. Президент Трамп согласился. Мы определили дату и время ее проведения и продолжаем работать над ее организацией. Наша цель – добиться общего понимания того, что на ней будет обсуждаться», – сказал Помпео. «Я оптимист, - добавил он, - но всегда есть вероятность, что в последний момент что-то пойдет не так, и встреча не состоится. Как сказал президент – посмотрим».

Помпео при этом подтвердил, что в Вашингтоне по-прежнему рассматривают 12 июня как дату проведения саммита.

Он выразил уверенность, что, если удастся договориться по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, Америка будет в состоянии обеспечить КНДР достаточным количеством товаров, необходимых для улучшения жизни северокорейского народа.

«Думаю, в Северной Корее смогут оценить пользу от американских инвестиций, технологий и ноу-хау», – сказал Помпео, отметив, что эта тема затрагивалась в ходе его встречи с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Напомним, после того как северокорейская сторона пригрозила приостановить диалог с Южной Кореей вице-президент Майкл Пенс сообщил, что Трамп может отказаться от саммита с лидером КНДР, которая должна пройти 12 июня в Сингапуре.