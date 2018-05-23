23 мая в Голосеевском районе Киева Daewoo Lanos въехал в строительный котлован посреди дороги, сообщает Информатор.
От падения в яму его спасла металлическая конструкция.
Авария произошла около 1:00 возле автомойки «Нептун» на улице Казимира Малевича, 24.
По словам пассажира Алексея, никто не пострадал, а машина попала в ДТП случайно. «Оно само как-то получилось», — добавил он. Подробнее мужчина рассказывать отказался. Водителя на месте не оказалось, его увезли в отделение полиции.
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