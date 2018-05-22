Президент США Дональд Трамп может отказаться от саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который должен пройти в июне. Об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс, после того как северокорейская сторона пригрозила приостановить диалог с Южной Кореей, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.



«Будет большой ошибкой со стороны Ким Чен Ына думать, что он может играть Дональдом Трампом», — сказал Пенс.

Он подчеркнул, что президент «вне всяких сомнений» сохраняет за собой право отказаться от встречи с северокорейским лидером.

Ранее сообщалось, что Трамп сомневается по поводу встречи с Ким Чен Ыном.

В течение последних месяцев официальный Вашингтон ведет активный диалог с КНДР о возможности проведения встречи руководителей двух государств. Такая встреча между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном предстоит 12 июня в Сингапуре.

США добиваются от Северной Кореи полного отказа от разработки ядерного оружия и превращения Корейского полуострова в зону, свободную от ядерного оружия. Одним из шагов на этом пути должно стать полное выведение из строя северокорейского полигона, где в последние годы проводили испытания ядерных зарядов.