Призывы, обеспокоенности и решительные осуждения не решают проблему защиты гражданских лиц в условиях конфликтов. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по защите гражданских лиц в условиях вооруженных конфликтов.

«Выражаем озабоченность», «решительно осуждаем», «призываем» и «отмечаем» не решают проблему защиты гражданских лиц. Необходимы конкретные действия, которые в том числе будут предусматривать надлежащую фиксацию преступлений и эффективные механизмы привлечения к ответственности», - заявил украинский дипломат, сообщает УНИАН.

Во время своего выступления Кислица отметил, что впервые в докладе генерального секретаря ООН содержалась информация о тяжелом положении гражданских лиц на Донбассе, которые пострадали от российской вооруженной агрессии. «Вооруженная агрессия России против Украины это: тысячи погибших и раненых; 4,4 млн человек в пострадавших от конфликта районах; 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи и защите; 1,5 млн вынужденных переселенцев; разрушена критическая инфраструктура», - напомнил Кислица.

Он отметил, что сейчас в конфликте на Донбассе продолжают гибнуть люди. «Приведу пример. В феврале погибла медицинская сестра Сабина Галицкая. В ее автомобиль, который четко был обозначен как медицинский, попала российская противотанковая управляемая ракета. Сабине было 23», - рассказал дипломат.

«Обидно, что непостоянная позиция одного постоянного члена Совета Безопасности ООН не позволяет спасать жизни многих людей», - подчеркнул заместитель главы МИД Украины.

Также представитель Украины призвал государства и стороны конфликта в различных частях мира придерживаться положений международного гуманитарного права и прав человека, а также выполнять решение суда в Гааге.

Напомним, по данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта на востоке Украины более 2,5 тысяч гражданских мужчин, женщин и детей были убиты, а свыше 9 тысяч получили ранения.