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По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта на востоке Украины более 2,5 тысяч гражданских мужчин, женщин и детей были убиты, а свыше 9 тысяч получили ранения.

Об этом во время доклада в Нью-Йорке заявил координатор ООН в Украине Нил Уокер, сообщает УНИАН.

Он также рассказал, что более 600 тысяч человек, в том числе 100 тысяч детей, испытывают на себе влияние продолжающихся вооруженных столкновений вдоль 457-километровой «линии разграничения».

По его словам, ежемесячно более 1 миллиона людей вынуждены пересекать «ничью землю» через контрольно-пропускные пункты, многие из них это делают только для того, чтобы получить доступ к основным гуманитарным и социальным услугам.

Напомним, 23 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что с начала боевых действий на Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих.
ForUm

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