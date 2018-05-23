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Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор ФБР, который работал в его предвыборном штабе в 2016 году, не нашел никакого «сговора с Россией».

«Шпион из моего штаба никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари (Клинтон) выиграть», — отметил он, сообщает УНИАН.

Напомним, Комитет Сената по вопросам разведки подтвердил заключения американского разведывательного содружества, что РФ приложила «беспрецедентные усилия» для широкомасштабного вмешательства в выборы президента США.

Вице-президент США Майк Пенс считает, что специальный адвокат Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, должен «свернуть его».

 
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