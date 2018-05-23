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Сегодня, 23 мая, во Львовской области в результате ДТП шесть человек погибли, еще трое доставлены в больницу, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7:20 на автодороге Киев-Чоп возле села Вербляны в Бугском районе.

Предварительно установлено, что произошло попутное столкновение двух транспортных средств - микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и грузового автомобиля.

Вследствие ДТП шесть человек погибли на месте происшествия, еще трое доставлены в больницу, пока медики устанавливают диагнозы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства столкновения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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