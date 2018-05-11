Вице-президент США Майк Пенс считает, что специальный адвокат Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, должен «свернуть его». Об этом он заявил в интервью NBC News, сообщает УНИАН.



«Я считаю, что прошло уже около года с момента начала этого расследования. Наша администрация предоставила более миллиона документов, мы полностью сотрудничали со следствием. И в интересах страны, я думаю, пришло время его свернуть», - сказал Пенс.

Президент Трамп неоднократно называл расследование «охотой на ведьм», и его юристы сейчас ведут переговоры о возможном интервью со следователями Мюллера.

Пенс возглавлял переходную команду Трампа после выборов, что является критическим периодом, который, как сообщается, представляет большой интерес для Мюллера. «И я с большим уважением призываю специального адвоката и его команду завершить свою работу», - добавил Пенс.

Напомним, ранее конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии проплаченных «фабрикой троллей» постов в Facebook, созданных с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году.