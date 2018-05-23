Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, за прошедшие сутки, 22 мая, российско-оккупационные войска 49 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики 13 раз применяли 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На луганском направлении противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Троицкое.

На горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Южное. На донецком направлении - вблизи Авдеевки, Опытного и Красногоровки.

Обострилась ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Широкино. С 19 до 21 часов вечера враг обстрелял мирный украинский поселок Талаковка, что в пригороде Мариуполя. Оккупанты выпустили по населенному пункту более 90 снарядов 152 калибра. Потерь среди мирных граждан нет. Повреждены поселковые промышленные помещения. Ситуация находится под контролем Объединенных сил. На месте происшествия устраняют последствия обстрела военнослужащие Вооруженных сил, сотрудники Национальной полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил.

Во время боевых действий прошедшие сутки один наших защитник погиб и трое были ранены. Сейчас жизни раненых угроз нет. За текущие сутки потерь нет.

По данным разведки, уничтожены 4 и ранены 4 боевиков российско-террористических войск.