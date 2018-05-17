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Комитет Сената по вопросам разведки подтвердил заключения американского разведывательного содружества, что РФ приложила «беспрецедентные усилия» для широкомасштабного вмешательства в выборы президента США.

Об этом идет речь в общем заявлении сенаторов Ричарда Берра и Марка Уорнера, которые возглавляют комитет, сообщает Укринформ.

«Нет сомнений в том, что Россия приложила беспрецедентные усилия, чтобы вмешаться в наши выборы в 2016 году», - заявил республиканец Берр.

Он отметил, что одной из главных задач в расследовании его комитета была оценка работы разведывательного содружества США, которое сразу после выборов указало на Россию.

«Сотрудники Комитета провели 14 месяцев, пересмотрев источники, методы и аналитическую работу, и мы не видим никаких оснований противоречить этим заключениям», - сказал сенатор Берр. Он подчеркнул, что уже скоро Комитет обнародует свои заключения и рекомендации.

По словам вице-председателя Комитета Марка Уорнера, разведывательные структуры США сработали очень хорошо. «После тщательного осмотра наши сотрудники пришли к согласию, что заключения разведывательного содружества были подробными и точными. Усилия России были широкомасштабными, технически сложными и приняты распоряжением самого президента Путина с целью поддержки Дональда Трампа и препятствия Хиллари Клинтон», - подчеркнул законодатель.

Он заявил, что понимание этих методов позволит «защитить демократию от предстоящих угроз». В этой связи в среду Комитет по вопросам разведки Сената США проводит закрытые слушания с бывшими руководителями Национальной разведки, ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

Напомним, ранее конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии проплаченных «фабрикой троллей» постов в  Facebook, созданных с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году.
ForUm

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