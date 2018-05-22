Исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов сообщил, что стоимость проезда по скоростной железной дороге между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» составит 80 гривен.

Об этом он заявил СМИ во время проверки строительства ветки скоростного железнодорожного сообщения, передает Громадське.

По данным пресс-службы «Укрзализныци», добраться из Киева в Борисполь можно будет за 35-40 минут.

«По состоянию на 22 мая 2018 уже выполнено около 25% общего объема работ. В частности, разработан проект строительства железнодорожной ветки, проведены работы по землеотводу, начато формирование земляного полотна и техническая укладка решетки», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас построили около 1 километра путей из трех. В ближайшее время начнут строить мост-путепровод через трассу Киев-Борисполь.

Там также ожидают завершения строительства до 1 декабря 2018 года.

Общая стоимость проекта составляет 583,3 млн гривен. Также предполагается, что около 3,8 млн пассажиров смогут воспользоваться железной дорогой в 2019 году. В 2020 году в «Укрзализныце» ожидают увеличения пассажиропотока до 4,1 миллиона человек.

Напомним, строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь будет завершено вовремя – в ранее согласованные сроки, то есть в декабре этого года.