Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь будет завершено вовремя – в ранее согласованные сроки, то есть в декабре этого года.

Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ

«Тяжелый срок, но до 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласуем вид станции», - сказал Кравцов.

«Важно до 1 декабря завершить проект и предоставить пассажирам альтернативный транспорт, чтобы качественно добираться до аэропорта или из аэропорта по городу и по другим городам Украины», - отметил в свою очередь глава правительства.

Напомним, 16 февраля Кабинет Министров Украины поддержал разработанный ПАО «Укрзализныця» проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения с крупнейшим аэропортом страны - международным аэропортом «Борисполь».