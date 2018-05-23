Указ Президента Петра Порошенко о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств, опубликован на официальном сайте Главы государства во вторник, 22 мая.

Указом №139/2018 вводится в действие решение СНБО от 2 мая «О прекращения действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств».

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел данное решение в действие.

В то же время руководитель пресс-службы СНГ Владимир Никаноров заявил, что в аппарате исполкома СНГ сейчас нет сотрудников от Украины.

Кроме того, Порошенко намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

В свою очередь представитель Президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко заявила, что Глава государства выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройств.