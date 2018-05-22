Более 13 тысяч женщин зарегистрировано в статусе «должника по алиментам», что составляет 8% от общего количества зарегистрированных должников.

Об этом Укринформу сообщила директор по коммуникациям Opendatabot Дарья Даниленко.

«Список людей, которые не платят алименты, публикуется на сайте Министерства юстиции. Туда попадают родители, которые более 6 месяцев не платили алименты. Должниками по алиментам обычно становятся мужчины, но в реестре есть и более 13 тысяч женщин, это почти 8 процентов», - отметила она.

Однако, по словам Даниленко, в Украине дела об уклонении от уплаты алиментов почти не доходят до судов.

«Из всех дел об алиментах – всего 2% касаются уклонения от выплат», - добавила она.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

В марте Гройсман заявил, что Кабинет Министров Украины одобрил дальнейшие шаги по усилению ответственности родителей, которые не платят алименты и не участвуют в воспитании своих детей.

В рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов в Украине объявлены в розыск 7 тысяч человек.