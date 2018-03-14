Кабинет Министров Украины одобрил дальнейшие шаги по усилению ответственности родителей, которые не платят алименты своим детям и не участвуют в воспитании детей, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что отец, который «сбросил на плечи матери все хлопоты по воспитанию ребенка», должен получить соответствующий социальный статус.

«Кто он такой отец? Ему надо дать статус «подонок». Это будет нормально. Почему нет? Если ты не беспокоишься о своем ребенке, то кто ты?» - сказал Гройсман.

По информации Министерства юстиции, сегодня в Украине более 3 млн детей воспитываются в неполных семьях, а почти 600 тыс. детей не получают никакой помощи от одного из родителей. Именно этот показатель и стал в свое время мотивацией для соответствующего поручения премьер-министра наработать необходимые законодательные инициативы, которые могли бы урегулировать ситуацию.

По решению правительства, следующими шагами в указанной сфере станут законодательные изменения относительно имущественных прав ребенка при разделе имущества супругов и дальнейшего ограничения прав должников по алиментам.

«Чужих детей не бывает. Дорогие женщины и дети, мы будем защищать вас и ваши права. А тех, кто их нарушает, мы будем преследовать», - сказал глава правительства.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.