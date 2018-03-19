также в разделеОбщество
Заместитель: Волошина заставляли подписать незаконные акты Николаевской ОГА 10
Количество крымчан, обучающихся на украинском языке, сократилось на 97% 8
Гройсман инициировал проверку законности обысков на «Новой почте» 26
Суды рассматривают только треть дел НАБУ 11
Полиция изъяла телефон с перепиской Волошина, где он говорил о самоубийстве 43
ООН снова обвинила СБУ в пытках людей в «тайных тюрьмах» 61
Снегопад парализовал Днипро 62
Балух объявил голодовку 25
На Прикарпатье спасают прилетевших аистов 39
НАПК проверит декларации Ляшко, Лозового и Шуфрича 67
Кириленко не верит, что телеканалы «забыли» Крым на карте случайно 56
Задержана банда налетчиков на элитные дома, награбленное вывозили грузовиками 94
Азаров просит допросить его в суде над Януковичем с помощью видео 33
Украинцы смогут оформлять визы в Кувейт в аэропорту 99
Еще один телеканал показал карту Украины без Крыма 171
Омбудсмен: Россияне не жаловались на недопуск на выборы в Украине 38
Кольченко посадили в ШИЗО за поход в библиотеку 49
Минобороны купило на нужды АТО «дымы» для страйкбола на 72 миллиона 73

В рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов в Украине объявлены в розыск 7 тысяч человек, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. 7 тысяч человек объявлены в розыск, 5 тыс. 500 – направлены на выполнение общественно полезных работ, 82 тыс. 397 – запрещен выезд за границу, 79 тыс. 843 запретили управлять автомобилем, 79 тыс. 591 должнику запретили пользоваться оружием», - написал он в Facebook.

Кроме того, премьер напомнил, что злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто и оружием.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.  

В марте Гройсман заявил, что Кабинет Министров Украины одобрил дальнейшие шаги по усилению ответственности родителей, которые не платят алименты и не участвуют в воспитании своих детей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги