В рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов в Украине объявлены в розыск 7 тысяч человек, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. 7 тысяч человек объявлены в розыск, 5 тыс. 500 – направлены на выполнение общественно полезных работ, 82 тыс. 397 – запрещен выезд за границу, 79 тыс. 843 запретили управлять автомобилем, 79 тыс. 591 должнику запретили пользоваться оружием», - написал он в Facebook.

Кроме того, премьер напомнил, что злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто и оружием.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

В марте Гройсман заявил, что Кабинет Министров Украины одобрил дальнейшие шаги по усилению ответственности родителей, которые не платят алименты и не участвуют в воспитании своих детей.