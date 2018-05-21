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Бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, подозреваемому в завладении средствами ГП «ВостокГОК» и НАЭК «Энергоатом», вручен обвинительный акт.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Черезов.

«Со скандалом получали сегодня обвинительный акт «по делу Мартыненко». Мы пришли для получения обвинительного акта. Мартыненко детективы предложили подписать ворох бумаг, ничем не предусмотренный. Понятно, что Мартыненко и два его адвоката решили не участвовать в непонятных действиях НАБУ и САП. Мы просили вручить нам обвинительный акт, для вручения которого нас и вызывали, нам отказали. Когда мы попытались выйти из здания, были задержаны вооруженной охраной без объяснения причин», - написал он в Facebook. 


Затем экс-нардепу и адвокатам вручили обвинительный акт.

Напомним, расследование по факту завладения средств ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 6,4 млн евро детективы НАБУ зарегистрировали в декабре 2015 года. 25 октября экс-народному депутату сообщено о подозрении рамках этого производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследование фактов завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл. детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. 20 апреля Мартыненко сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

В ноябре 2017 процессуальный руководитель - прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры - принял решение об объединении двух указанных уголовных производств в одно. Сейчас в этом объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 5 находятся в розыске.

Мартыненко был народным депутатом с 1998 года, неоднократно возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, считался неформальным куратором госкомпании «Энергоатом».

В парламенте 8 созыва Мартыненко представлял партию «Народный фронт», но сложил мандат в конце 2015 года.
ForUm

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