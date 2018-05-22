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Торжественное открытие нового двухпутного Бескидского тоннеля состоится в четверг, 24 мая 2018, на перегоне Бескид – Скотарское регионального филиала «Львовская железная дорога» ПАО «Укрзализныця».

Как сообщили ForUm’у  в пресс-службе «Укрзализныци», в торжествах по случаю этого исторического события примет участие руководство государства.

Для представителей СМИ на Бескидский тоннель будет организован трансфер из Львова и обратно.  

Первый Бескидский тоннель был построен в 1886 году. Он уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс: поезда двигались в нем с минимальной скоростью, ограничивая пропускную способность всего международного транспортного коридора.

В итоге тоннель остался единственным одноколейным участком на всей длине Международного транспортного коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России. Это создало препятствия для интеграции украинской транспортной сети с европейской.

Новый двухпутный Бескидский тоннель может пропускать в сутки до 100 пар поездов на скорости в 70 км/ч. Его начали строить осенью 2013 года на кредиты Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Также объект финансировался на собственные средства «Укрзализныци».
ForUm

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