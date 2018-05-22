Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко исключает возможность того, что украинский парламент не проголосует за закон об антикоррупционном суде.

Об этом она заявила журналистам, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«Еще в декабре я прогнозировала, что полностью процедуру принятия закона о Высшем антикоррупционном суде в целом мы пройдем к июню. И действительно, у нас есть все шансы на этой неделе принять законопроект, а если будет принято решение идти по поправкам, то это займет еще несколько дней, и мы примем этот законопроект в первую неделю июня», - отметила политик.

По словам Геращенко, профильный комитет активно сотрудничает с Венецианской комиссией.

«Позиция профильного комитета и фракции БПП: законопроект должен полностью отвечать украинской Конституции, учитывать позиции Венецианской комиссии, с которой мы тесно сотрудничаем по украинскому законодательству. Было 15 блоков вопросов, по которым велись дискуссии, пока почти по всем найден компромисс, кроме одного блока – относительно формирования экспертного международного совета», - сообщила первый вице-спикер.

Геращенко отметила, что идет дискуссия, кто будут эти эксперты, критерии их избрания, каким количеством голосов будет приниматься решение этого экспертного совета по выборам судей Конституционного суда и т.д.

«Я исключаю возможность того, что украинский парламент не проголосует за закон об антикоррупционном суде», - резюмировала она.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект в первом чтении 1 марта 2018 года. Впоследствии в течение двух недель в законопроект подали более 2 тысяч поправок.

21 мая Комитет ВР по правовой политике и правосудию утвердил ко второму чтению текст законопроекта № 7440 «О Высшем антикоррупционном суде», кроме положения о полномочиях общественного совета международных экспертов в отборе кандидатов в антикоррупционные судьи.