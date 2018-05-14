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Сумская прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий сотрудниками полиции, что сопровождалось насилием. Сведения в Едрей внесены по ч. 2 ст. 365 УК Украины, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Основанием для начала следствия послужило видео, которое недавно местный житель выложил в Интернет. Речь идет о двух полицейских, которые «приводили в чувство» мужчину под хмельком.

По результатам следствия действиям полицейских будет дана правовая оценка.
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