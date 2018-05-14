В сети очевидцы зафиксировали на видео, как двое патрульных полицейских в Сумах издеваются над мужчиной.
На ролике видно, что мужчина не проявляет агрессии и не оказывает сопротивления сотрудникам полиции. Тем не менее, девушка-патрульная пинает его ногой и наступает на ноги, несмотря на то, что сам мужчина не обут.
В комментариях автор видео сообщил, что его приглашают в прокуратуру как свидетелей, возбуждено дело по ч.2 ст 365 ККУ по факту превышения служебных полномочий.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время