В воскресенье, 20 мая, после четырехдневной забастовки, третья смена железнодорожников ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» приступила к работе, в ночь с воскресенья на понедельник вышла первая, а с сегодняшнего утра работает вторая (всего четыре смены).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас цех по эксплуатации железнодорожного транспорта ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» работает стабильно, на линии задействовано 82 тепловоза (все – собственные). Предприятие готовится к постепенному восстановлению полного металлургического цикла и работы всех агрегатов», - говорится в сообщении.

«Несмотря на тяжелое финансовое положение, вызванное резким снижением объемов производства, менеджмент ПАО делает все возможное, чтобы обеспечить социальную защиту своих работников, не допустить срыва выплаты зарплаты за май. Так, руководство компании приняло решение о своевременной выплате 22 мая аванса в полном объеме с учетом повышения зарплаты, о котором было объявлено ранее. Напомним, с 1 мая 2018 оклады работников предприятия были повышены от 5% до 20%», - отметили в обществе.

Однако в текущих обстоятельствах компания вынуждена приостановить реализацию ряда своих социальных проектов. Так, с 21 мая временно заморожен проект «Путевка в отпуск», который позволял работникам выбирать путевку для отдыха с помощью турагентства и получать от предприятия частичную компенсацию ее стоимости. Также приостановлены выплаты материальной помощи работникам и работа собственного санатория-профилактория «Джерело».

При этом пока продолжают работать собственные детские оздоровительные лагеря «Парус» и «Буревестник», пансионаты «Азов» и «Алые паруса», бесплатные для работников базы отдыха предприятия. Также сохраняются льготные цены на питание в столовых и буфетах, обеспечение медицинского страхования. Дальнейшее финансирование социальных объектов и предоставления льгот зависит от ситуации, которая будет складываться на предприятии.

Компания призывает своих работников поддерживать стабильную работу предприятия и не реагировать на очередные попытки «раскачать ситуацию» в пользу отдельных политиков.

Напомним, 16 мая на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» рабочие первой смены железнодорожного цеха отказались работать на неисправной технике. Сейчас из-за забастовки остановлена ​​работа двух цехов, но это фактически парализовало работу всего предприятия, где транспортная связь между производственными подразделениями осуществляется с помощью железнодорожного транспорта.

Рабочие требуют обеспечения соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда и повышения заработной платы на предприятии в среднем до тысячи евро.

Накануне в администрации предприятия заявили, что забастовка незаконна, а сама акция «не была анонсирована и согласована заранее с руководством ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»и обратились в полицию.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун.