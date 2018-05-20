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Министерство иностранных дел Украины требует от РФ освободить 64 украинских политических заключенных, находящихся в тюрьмах России и оккупированного Крыма

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«По меньшей мере, 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников», - написала она.

Напомним, 4 апреля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.

В то же время российская сторона не ответила на данное предложение. 
ForUm

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