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Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

«Во время заседания гуманитарного группы и на ТКГ в Минске украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, за преступления, связанные с войной, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы», – отметила она.

Геращенко также сообщила, что ключевыми сегодня в Минске были вопросы безопасности, ежедневное нарушение другой стороной «пасхального» перемирия и новый этап освобождения заложников. «Конечно, мы поднимали вопрос и освобождения пленников, что в тюрьмах РФ, и с оккупированных территорий. Здесь мы готовы к самому широкому здоровому компромиссу, исключая неприемлемые позиции, как освобождение беркутовцев и тд.», – подчеркнула она

Как ранее сообщал ForUm, адвокат Олега Сенцова заявил, что тот «готов написать» прошение о помиловании, если будет стоять вопрос об обмене. 

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, среди которых Олег Сенцов и Александр Кольченко.

 
ForUm

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