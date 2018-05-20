Украинка Элина Свитолина второй год подряд победила на престижном турнире серии WTA Premiere 5 в Риме.

В финальном матче она разгромила действующую первую ракетку мира - румынку Симону Халеп. Счет матча - 6:0, 6:4.

В первой партии украинка не оставила шансов сопернице, выиграв шесть геймов и не проиграв ни одного. Во второй партии Халеп навяла борьбу, но не смогла ничего поделать с достижением результата, сообщает УНИАН.

Со второго матчбола Элина добыла победу и взяла титул.

Год назад Элина Свитолина также выиграла в Риме, и ее соперницей по финалу также была Халеп. Тогда поединок был гораздо более упорным и продлился три сета. Победа в Риме - это уже 12-й титул в карьере Элины Свитолиной.

Таким образом, она побила рекорд по количеству трофеев на высшем уровне среди украинских теннисистов, который ранее принадлежал Андрею Медведеву.