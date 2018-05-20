также в разделеСпорт
Матч между «Динамо» и «Шахтером» закончился потасовкой 200
«Динамо» обыграло «Шахтер» со счетом 2:1 22
Фонсека продлил контракт с «Шахтером» 36
90% гостей финала ЛЧ покинут Киев сразу после матча 68
Сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА 37
«Атлетико» обыграл «Марсель» и выиграл финал Лиги Европы 55
ФФУ назвала скандальные фото с Кубком травлей руководства федерации 59
«Шахтер» в 11 раз стал чемпионом Украины 57
Ломаченко: Хорошо, что я встал, собрался и довел дело до конца 87
Ломаченко победил Линареса и завоевал титул WBA в легком весе 314
Ломаченко пророчат досрочную победу над Линаресом 49
Охранять порядок во время финала ЛЧ будут 12 тысяч правоохранителей 37
Британских фанатов предупредили о риске нападений во время финала ЛЧ в Киеве 41
«Шахтер» выиграл Кубок Украины по футболу 95
В УЕФА заявили, что недопуск кого-то на финал ЛЧ - дело Украины 94
Депутаты Европарламента призвали бойкотировать ЧМ-2018 в РФ 128
Ребров уволен с поста тренера саудовского клуба 81
Минспорта уточнило приказ о запрете на участие в турнирах в РФ 77

Украинка Элина Свитолина второй год подряд победила на престижном турнире серии WTA Premiere 5 в Риме.

В финальном матче она разгромила действующую первую ракетку мира - румынку Симону Халеп. Счет матча - 6:0, 6:4.

В первой партии украинка не оставила шансов сопернице, выиграв шесть геймов и не проиграв ни одного. Во второй партии Халеп навяла борьбу, но не смогла ничего поделать с достижением результата, сообщает УНИАН.

Со второго матчбола Элина добыла победу и взяла титул.

Год назад Элина Свитолина также выиграла в Риме, и ее соперницей по финалу также была Халеп. Тогда поединок был гораздо более упорным и продлился три сета.  Победа в Риме - это уже 12-й титул в карьере Элины Свитолиной.

Таким образом, она побила рекорд по количеству трофеев на высшем уровне среди украинских теннисистов, который ранее принадлежал Андрею Медведеву. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги