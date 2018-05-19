В часовне Виндзорского замка проходит церемонии бракосочетания принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл.

Ради того, чтобы обеспечить себе лучшее место для наблюдения за процессией, многие остались ночевать под открытым небом.

Брак будет заключен в полдень (14:00 по Киеву), а после часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.

Примечательно, за день до королевской свадьбы стало известно, что к алтарю невесту поведет не ее отец, а будущий свекор - принц Чарльз.