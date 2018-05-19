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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности начальника одного из районных отделений Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что майор полиции требовал от местного жителя четыре тысячи долларов США. За указанную сумму чиновник обещал непривлечение к уголовной ответственности за подделку идентификационных номеров транспортного средства и возвращение авто.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно с военной прокуратурой и управлением внутренней безопасности полиции.
ForUm

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