Президент Петр Порошенко надеется, что в июне будет принят закон о национальной безопасности. Об этом он заявил во время выступления на встрече с активом Хмельницкой области, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы будем решительно продолжать продвижение в реформах. Я не позволю остановить темпы реформ», - подчеркнул

«Я уверен в том, что когда мы объединены, все у нас будет хорошо – и в Европу вернемся, и в НАТО вступим. Причем двери открыты еще с 2008 года. Нам нужно сделать внутреннюю работу», - подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что Парламент поддержал в первом чтении инициированный им законопроект о национальной безопасности: «Очень надеюсь, что в июне на саммите НАТО мы сможем представить уже проголосованный и подписанный закон».

Глава государства отметил, что сегодня в Украине отмечают День Европы. По его словам, ранее это празднование было только пустой формальностью и государство не принимало никаких шагов для того, чтобы в конце концов разрушить связи Украины с Советским Союзом и с Российской империей и вернуться к семье европейских народов.

«Только за последние четыре года, с первых дней моего президентства, мы подписали Соглашение об ассоциации. И не просто подписали, не просто ратифицировали его синхронно с Европарламентом и обеспечили, несмотря на безумное противодействие России, ее ратификацию в 28 странах ЕС. Не просто сделали 144 реформы и приняли то, во что многие евроскептики не верили, в том числе в Верховной Раде», - отметил Глава государства. Он напомнил, что с 11 июня прошлого года заработал безвизовый режим с ЕС.

Напомним, 5 мая Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности.