Невеста принца Гарри Меган Маркл выбрала мужчину, который станет ее посаженым отцом и поведет к алтарю вместо родного папы.

Им станет принц Чарльз.

«Мисс Меган Маркл попросила Его королевское высочество принца Уэльского сопровождать ее к алтарю в капелле святого Георгия в день ее свадьбы. Принц Уэльский рад будет приветствовать мисс Маркл в королевской семье таким образом», - сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi