Невеста принца Гарри Меган Маркл выбрала мужчину, который станет ее посаженым отцом и поведет к алтарю вместо родного папы.
Им станет принц Чарльз.
«Мисс Меган Маркл попросила Его королевское высочество принца Уэльского сопровождать ее к алтарю в капелле святого Георгия в день ее свадьбы. Принц Уэльский рад будет приветствовать мисс Маркл в королевской семье таким образом», - сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца.
An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 мая 2018 г.
Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже в субботу, 19 мая. На свадьбе будет присутствовать только мать невесты Дория Рагланд. Ее отец Томас Маркл отказался лететь в Лондон, поскольку за несколько дней до этого оказался в центре папарацци-скандала. Мужчину уличили в продаже постановочных снимков. Кроме того, Маркл перенес сердечный приступ и операцию по стентированию.
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