Кенсингтонский дворец объявил, что венчание принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая будущего года.

Британский королевский дом оплачивает свадьбу, в том числе проведение церемонии, музыку, цветы и праздничный прием.

Перед венчанием невеста будет крещена в англиканскую веру (сейчас 36-летняя Маркл придерживается протестантизма) и сразу же пройдет конфирмацию, сообщает Би-би-си.

На этой неделе было объявлено, что невеста принца проведет 25 декабря - праздник Рождества по григорианскому календарю, - в Сандрингемском дворце на востоке Англии, вместе с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи.

Там же проведет Рождество и семья старшего брата принца Гарри: герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с двумя детьми.

В этот же день, 19 мая, состоится финал кубка Англии по футболу, на котором принц Уильям присутствует всегда, поскольку является президентом Футбольной ассоциации Англии.

Напомним, в ноябре влюбленная пара неожиданно объявила о помолвке, тогда же стало известно, что свадьба пройдет в часовне св. Георга в Виндзорском замке близ Лондона.