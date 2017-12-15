также в разделеМир
Улюкаева приговорили к восьми годам заключения 35
Экс-министр экономики РФ признан виновным в получении взятки 26
Начальник генштаба Британии: РФ угрожает подводным линиям связи 34
Инцидент в Сирии: Истребители США перехватили российские штурмовики 200
В США вывели вид коров величиной с собаку 125
В Польше ответили Путину: РФ скрывает свидетелей и не отдает обломки самолета 90
Путин посоветовал полякам забыть о Смоленской катастрофе и повзрослеть 153
Отвечая на вопрос об оружии, Путин рассказал анекдот про убийства 188
Парламент Канады выступил за расширение санкции против РФ 67
«Бай-бай»: Путин оконфузился на пресс-конференции 244
Российский суд отказал Siemens в возврате турбин 48
Путин оказался актером «Ленфильма» 132
Исламские государства признали Восточный Иерусалим столицей Палестины 77
США переведут посольство в Иерусалим не ранее 2020 года 32
Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины 55
Польша призвала все страны ЕС бороться с российской пропагандой 85
Названа причина взрыва на газовом хабе в Австрии 112
Во Франции ученикам запретят брать телефоны в школу 37

Кенсингтонский дворец объявил, что венчание принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая будущего года.

Британский королевский дом оплачивает свадьбу, в том числе проведение церемонии, музыку, цветы и праздничный прием.

Перед венчанием невеста будет крещена в англиканскую веру (сейчас 36-летняя Маркл придерживается протестантизма) и сразу же пройдет конфирмацию, сообщает Би-би-си.

На этой неделе было объявлено, что невеста принца проведет 25 декабря - праздник Рождества по григорианскому календарю, - в Сандрингемском дворце на востоке Англии, вместе с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи.

Там же проведет Рождество и семья старшего брата принца Гарри: герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с двумя детьми.

В этот же день, 19 мая, состоится финал кубка Англии по футболу, на котором принц Уильям присутствует всегда, поскольку является президентом Футбольной ассоциации Англии.

Напомним, в ноябре влюбленная пара неожиданно объявила о помолвке, тогда же стало известно, что свадьба пройдет в часовне св. Георга в Виндзорском замке близ Лондона.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги