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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о призывах к совершению терактов в отношении американского журналиста, написавшего статью с предложением разбомбить Керченский мост. Об этом сообщается на сайте следкома.

В частности, гражданин США Том Роган опубликовал на своем интернет-сайте статью под названием «Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge» (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина), которая также была размещена на веб-сайте издания еженедельного журнала «Washington Examiner», призывающую Украину осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов.

Как полагает следствие, в указанной статье Рогана, размещенной в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти РФ и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ.

В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner» по факту публикации упомянутой статьи.

Как сообщал ForUm, 15 мая при участии Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки также раскритиковали частичное открытие Керченского моста.
ForUm

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