Журналист американского издания Washington Examiner Том Роган заявил, что не сожалеет о написанной им статье, в которой он призвал взорвать Керченский мост.



«За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесенным так, чтобы избежать жертв», — написал он в новом материале, сообщает РИА Новости.

Позже Роган заявил в своем Twitter, что поговорил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь.

По словам журналиста, в ходе замечательного телефонного разговора Климкин заявил, что украинский народ поддерживает вышедшую в издании статью, а также пообещал помощь Украины, если Россия попытается послать Рогана в колонию особого режима «Черный дельфин».

Напомним, ранее Washington Examiner опубликовал колонку, где Том Роган призвал Украину взорвать элементы Керченского моста. По его мнению, Киев располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы, по крайней мере, временно вывести его из строя.

Следком РФ возбудил дело против журналиста.