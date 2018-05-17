Верховная Рада Украины призвала ОБСЕ дать оценку голосованию в оккупированном Крыму на выборах президента Российской Федерации в финальном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба аппарата парламента, нардепы приняли постановление «Об обращении Верховной Рады к действующему председательству в ОБСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ и парламентам государств-участников ОБСЕ по международному наблюдению ОБСЕ на выборах президента Российской Федерации 2018».

Документ принят с учетом задекларированных в заявлении Международной миссии намерений БДИПЧ ОБСЕ обнародовать окончательный отчет по наблюдению за выборами президента РФ 18 марта 2018.

Верховная Рада призывает действующее председательство в ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ обеспечить соответствие окончательного отчета принципам объективности, независимости и беспристрастности международного наблюдения за выборами, не допустив тем самым дискредитации соответствующих международных стандартов.

«Отразить в окончательном отчете полную и объективную оценку факту незаконной организации избирательного процесса и голосования на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь во время выборов президента РФ 18 марта 2018 и их влияния на результаты голосования в целом по РФ», - призвали нардепы.

Также ВР просит разработать четкие стандарты оценки выборов и реагирования в связи с вызовами и угрозами международным стандартам проведения демократических выборов в случаях, связанных с оккупацией территорий государств-участников ОБСЕ в результате вооруженной агрессии и нарушения их территориальной целостности.

Проект постановления зарегистрирован под №8365.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

Верховная Рада признала нелегитимными «выборы» в Крыму и городе Севастополь.