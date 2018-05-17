Киевсовет рекомендует магазинам предлагать покупателям, помимо полиэтиленовых пакетов, на выбор бумажные или биополимерные одноразовые пакеты, а также многоразовые сумки.

Как сообщает пресс-служба горсовета, на пленарном заседании депутаты поддержали решение «О вопросе использования полиэтиленовых пакетов в магазинах и точках продаж товаров».

Согласно решению, субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг рекомендуется предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Это могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты, многоразовые сумки и т.п. Во многих странах приняты или разрабатываются законодательные акты, которые прямо запрещают использование полимеров. Взамен потребителям предлагают бумажные пакеты, которые полностью безопасны для человека. К примеру, во Франции на законодательном уровне решили полностью отказаться от полиэтилена. Магазинам дали трехмесячную отсрочку, чтобы они успели закупить бумажные пакеты и полотняные сумки.

«Наша главная идея – сделать покупку и использование полиэтилена немодным. Когда вы покупаете еду или другие вещи в полиэтиленовых пакетах, средний срок их распада – более 100 лет. Мы хотим сделать так, как во многих странах мира, где использование полиэтилена или облагается большими налогами, или вообще запрещено. Это решение рекомендует субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг предлагать покупателям альтернативу использования одноразовых полиэтиленовых пакетов. Имеется в виду использование биологических полимеров или бумажных пакетов, а самое интересное - возвращение к использованию многоразовых сумок, которые производятся из ткани», - отметил автор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Константин Яловой.

По его словам, нормативно-правовые акты Украины не предусматривают право органов местного самоуправления устанавливать запрет обращения товаров на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а также определять меры ответственности субъектов предпринимательства за нарушение таких предписаний. Таким образом, вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов должен прежде всего решаться централизованно на государственном уровне, поскольку требует изменений в законодательные акты Украины. Поэтому решение Киевсовета носит рекомендательный характер.

Ограничение использования полиэтиленовых пакетов в магазинах поддержали 75 депутатов.