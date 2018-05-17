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Верховная Рада внесла правки в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке», которыми повысила ставку экспортной пошлины с 30 до 42 евро за тонну и продлила ее действие еще на год. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Законодательным актом временно, сроком на 3 года, продлено действие экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, повысив ее с 30 евро/т до 42 евро/т в связи с увеличением стоимости этого сырья на внешних рынках и соответственно потерей «ограничивающего» эффекта пошлины.

Соответствующие изменения внесены в п. 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке».

Проект закона зарегистрирован под №8226.
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