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Окружной административный суд Киева восстановил в должности одного из полицейских, отстраненного после стрельбы в Княжичах. Об этом говорится в тексте решения суда.

«Суд постановил восстановить истца на службе в полиции в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области с 01.02.2017», – говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил требование полицейского о денежном взыскании в размере 51, 3 тыс. грн за время вынужденного прогула.

Напомним, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.

 
ForUm

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