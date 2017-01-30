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Первый выстрел в поселке Княжичи совершил сотрудник полиции охраны. Об этом в эфире программы ТСН.Тиждень на канале 1+1 впервые заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Отмечается, что видео с нагрудных камер предварительно свидетельствует о том, что первыми открыл огонь сотрудник охраны полиции, находясь за каменным забором. «Он выстрелил в воздух и дальше началась перестрелка. Это трагедия. Это столкновение подразделений, которые действовали по своим инструкциям», - сказал Луценко.

«Дом был ограблен дважды. Сначала профессиональными людьми, которые имели связь с бывшими работниками полиции. И вероятно это сделали также и работники полиции охраны ГСО, которые прибыли на место после того, как первая волна грабителей уже отъехала. У нас есть доказательства, что они уже вынесли из ограбленного помещения, элитные спиртные напитки и тут заметили разведчиков, которые за этим следят. Задержали их. А дальше произошло то, что произошло», - отметил Луценко.

Как известно, 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.
ForUm

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