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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что бывший президент Украины Виктор Янукович обращался к президенту России Владимир Путину с просьбой о введении в Украину российских войск.

При этом Захарова подчеркнула, что просьба содержалась не в письме, а в заявлении, которое и цитировал впоследствии в Совете Безопасности ООН постпред России Виталий Чуркин, сообщает РБК.

«Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал», — отметила она.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что письмо от  Януковича с просьбой ввести войска в Украину в администрацию Кремля не поступало.

По информации генерального прокурора Юрия Луценко, в письме генпрокуратуры РФ, поступившем в адрес ГПУ, говорится, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации не получали никакого письма Януковича с просьбой ввести войска в Украину.

Как известно, 17 января генпрокурор заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. Позже СМИ опубликовали копию письма.

На заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».
ForUm

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