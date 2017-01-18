СМИ опубликовали копию письма бывшего президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

Как отмечает Цензор.НЕТ, в распоряжении которого оказался документ, именно это письмо на заседании СБ ООН 3 марта 2014 года продемонстрировал представитель России Виталий Чуркин.

«Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины», - под такими словами стоит подпись Януковича.

Предварительно Виталий Чуркин заверил подлинность продемонстрированного документа своим письмом.

И письмо Януковича, и письмо Чуркина находятся в материалах дела в отношении Виктора Януковича о госизмене с ноября 2016-го, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Напомним, 17 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину.

На заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».